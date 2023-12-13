24 млн абонентов до сих пор без связи. В "Киевстаре" рассказали, как восстанавливают сеть

Уже более суток из-за хакерской атаки в Украине не работают сервисы крупнейшего оператора мобильной связи "Киевстар". Специалисты "Киевстара" вместе с международными компаниями смогли частично возобновить работу интернета, но 24 млн. абонентов все еще остаются без мобильной связи.

Об этом в интервью Forbes рассказал президент компании Александр Комаров.

По его словам, компания сотрудничает с американскими Microsoft и Cisco и шведской Ericsson, которые помогают восстановить сеть. Помимо международных партнеров работают также команды СБУ, Госспецсвязи, CERT-UA.

"Ericsson вовлечена в восстановление инфраструктуры. Microsoft является экспертом в расследовании, потому что нам нужно понять первоисточник проблемы. Cisco – это наш поставщик всех систем киберзащиты", - рассказал он.

На вопрос о том, во сколько компании обойдется восстановление и когда заработает связь, Комаров ответил, что в настоящее время никакие подсчеты не производились, а восстановить мобильные услуги труднее, чем фиксированный интернет для дома.

По его словам, самый оптимистичный сценарий – это то, что команда специалисты сегодня начнет восстанавливать мобильную связь, но очень большой процент того, что в процессе начнут "вылезать" новые проблемы. Нужно проверить всю систему, чтобы в ней не осталось враждебного программного обеспечения.

"Нам нужно восстановить сервис. Если бы сейчас сказали, что это будет стоить $100 млн, но каким-то образом все это заработает прямо за 1 мин, то мы бы на это пошли. Мы предоставляем критические сервисы для украинцев, поэтому это другой счет. (…) Это сложный итерационный процесс. С одной стороны мы восстанавливаемся, с другой – мы ограничены ресурсом, потому что любые подключения к сети производят не автоматически, а вручную через соответствующую проверку", - отметил СЕО компании.

Что произошло утром 12 декабря

Напомним, утром 12 декабря у абонентов "Киевстара" исчезли связь и интернет, а сайт оператора перестал работать.

Комаров рассказал, что сеть стала вести себя нетипично в 5:25 утра и начала работать с большими перебоями, что создало невероятное количество аномалий в системе.

"Мы были сфокусированы на этом, потому что нам казалось, что эта проблема была либо на коммутационной системе, либо на транспортной сети", – сказал Комаров.

Через час в компании поняли, что происходит самая большая в мире хакерская атака на телеком-инфраструктуру и направлена на то, чтобы действительно положить радиосеть компании. Чтобы уменьшить масштаб уничтоженных данных, компания физически отключила связь.

При этом пресс-служба Минцифры в комментарии сообщила, что сервис "Национальный роуминг" не работает, поскольку сеть "Киевстара" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.

Сбой в "Киевстаре" привел и к другим проблемам. Например, во Львове и Запорожье из-за отсутствия связи уличное освещение выключали в ручном режиме. В Черновицком городском совете предупредили о возможных трудностях с оплатой проезда в общественном транспорте через валидатор с помощью банковской карты. А в Сумах временно не будет работать система оповещения о воздушной тревоге.