Абонентам "Київстар" заблокували доступ до нацроумінгу

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій при Держспецзвʼязку розпорядився тимчасово заблокували національний роумінг для абонентів "Київстар".

Про це повідомляє пресслужба Держспецзвʼязку.

Зазначається, що дане рішення було прийнято для уникнення перевантаження мереж інших операторів.

"Для уникнення перевантаження мереж інших операторів, за запитом СБУ, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій видав розпорядження про тимчасове блокування послуги національного роумінгу для абонентів "Київстар", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО закликав українців зберігати спокій та максимально користуватися Wi-Fi мережами, а громадські заклади – зробити власні мережі Wi-Fi доступними для всіх користувачів.

"Фахівці Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, разом з колегами з СБУ та представниками телеком-оператора працюють над дослідженням кіберінциденту", - підкреслили у Держспецзвʼязку.

Хакерська атака на "Київстар"

12 грудня в компанії "Київстар" заявили про потужну хакерську атаку, яка частково зруйнувала IT-інфраструктуру компанії та стала найбільш значною подібною подією в історії українського телекомринку.

При цьому "Київстар" запевнив, що персональні дані абонентів скомпрометовані не були.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на "Київстар". Наразі кваліфікація події є нетипово широкою - від втручання в роботу інформаційних систем до державної зради та порушення законів і звичаїв війни.

Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань "Солнцепек". Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності.

У "Київстарі" заявляли, що не знають, коли вдасться відновити надання послуг, але станом на 20:00 12 грудня повідомили, що частково відновили роботу послуг фіксованого зв'язку після масштабного збою і планують відновити інші послуги протягом 13 грудня.

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