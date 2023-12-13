Абонентам "Киевстар" заблокировали доступ к нацроумингу

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций при Госспецсвязи распорядился временно заблокировать национальный роуминг для абонентов "Киевстар".

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Отмечается, что данное решение было принято во избежание перегрузки сетей других операторов.

"Во избежание перегрузки сетей других операторов, по запросу СБУ, Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций издал распоряжение о временном блокировании услуги национального роуминга для абонентов "Киевстар", - говорится в сообщении.

Кроме того, Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО призвал украинцев сохранять спокойствие и максимально пользоваться Wi-Fi сетями, а общественные заведения сделать собственные сети Wi-Fi доступными для всех пользователей.

"Специалисты правительственной команды реагирования на действующие при Госспецсвязи компьютерные чрезвычайные события CERT-UA вместе с коллегами из СБУ и представителями телеком-оператора работают над исследованием киберинцидента", - подчеркнули в Госспецсвязи.

Хакерская атака на "Киевстар"

12 декабря в компании "Киевстар" заявили о мощной хакерской атаке, которая частично разрушила IT-инфраструктуру компании и стала наиболее значительным событием в истории украинского телекомрынка.

При этом "Киевстар" заверил, что персональные данные абонентов скомпрометированы не были.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар". Сейчас квалификация события нетипично широкая - от вмешательства в работу информационных систем до государственной измены и нарушения законов и обычаев войны.

Ответственность за атаку уже взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок "Солнцепек". Она является хакерским подразделением главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ), которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности.

В "Киевстаре" заявляли, что не знают, когда удастся возобновить предоставление услуг, но по состоянию на 20:00 12 декабря сообщили, что частично возобновили работу услуг фиксированной связи после масштабного сбоя и планируется возобновить другие услуги в течение 13 декабря.

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