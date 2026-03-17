Гранты на кибербезопасность: Нидерланды выделяют 2,5 млн евро для украинских компаний

Украинские компании могут получить гранты на общие киберпроекты с ЕС / Freepik

Правительство Нидерландов выделило 2,5 млн. евро на финансирование грантовой программы для развития украинской сферы киберзащиты. Целью инициативы является поддержка украинских технологических компаний, их масштабирование и выход на рынок Европейского Союза.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Программа предусматривает создание совместных проектов, где консорциум должен состоять как минимум из одной украинской компании и одной из Нидерландов.

Участники могут получить грант в размере до 250 000 евро, который покрывает 100% затрат на реализацию проекта. Срок выполнения работ составляет 6 месяцев.

Приоритетными направлениями для финансирования определены:

  • инструменты для развертывания центров кибербезопасности (SOC-as-a-Service);
  • решения для защиты облачных хранилищ (Cloud Security);
  • системы управления доступом и защиты электронной почты (IAM&Data Protection);
  • средства цифровой криминалистики и симуляции кризисных ситуаций (Digital Forensics).

Для компаний, не имеющих партнера в ЕС, предусмотрена помощь в его поиске. Для этого организована серия онлайн-событий. Информационные сессии по условиям гранта состоятся 23 и 26 марта. Мероприятия по презентации идей и поиску партнеров (метчмейкинг) запланированы на 30 марта и 8 апреля. Регистрация на события обязательна.

Ранее сообщалось, что Украина закрепляет позиции одного из ключевых центров кибербезопасности в мире: только за 2025 год специалисты CERT-UA обработали около 6000 кибератак на государственную и критическую инфраструктуру. Это на 37% больше, чем год назад, что отражает как рост интенсивности угроз, так и усиление способностей защиты.

Автор:
Татьяна Ковальчук