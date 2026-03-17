Гранты на кибербезопасность: Нидерланды выделяют 2,5 млн евро для украинских компаний

Правительство Нидерландов выделило 2,5 млн. евро на финансирование грантовой программы для развития украинской сферы киберзащиты. Целью инициативы является поддержка украинских технологических компаний, их масштабирование и выход на рынок Европейского Союза.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Программа предусматривает создание совместных проектов, где консорциум должен состоять как минимум из одной украинской компании и одной из Нидерландов.

Участники могут получить грант в размере до 250 000 евро, который покрывает 100% затрат на реализацию проекта. Срок выполнения работ составляет 6 месяцев.

Приоритетными направлениями для финансирования определены:

инструменты для развертывания центров кибербезопасности (SOC-as-a-Service);

решения для защиты облачных хранилищ (Cloud Security);

системы управления доступом и защиты электронной почты (IAM&Data Protection);

средства цифровой криминалистики и симуляции кризисных ситуаций (Digital Forensics).

Для компаний, не имеющих партнера в ЕС, предусмотрена помощь в его поиске. Для этого организована серия онлайн-событий. Информационные сессии по условиям гранта состоятся 23 и 26 марта. Мероприятия по презентации идей и поиску партнеров (метчмейкинг) запланированы на 30 марта и 8 апреля. Регистрация на события обязательна.

Ранее сообщалось, что Украина закрепляет позиции одного из ключевых центров кибербезопасности в мире: только за 2025 год специалисты CERT-UA обработали около 6000 кибератак на государственную и критическую инфраструктуру. Это на 37% больше, чем год назад, что отражает как рост интенсивности угроз, так и усиление способностей защиты.