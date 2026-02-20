Запланована подія 2

Киберустойчивость – в центре внимания: Google представил кейс Минцифры на Мюнхенской конференции безопасности

Киберустойчивость – в центре внимания: Google представил кейс Минцифры на Мюнхенской конференции безопасности
Freepik

На Мюнхенской конференции безопасности Google презентовала кейс Минцифры в рамках исследования цифровой устойчивости правительств. Поскольку Украина остается одной из пяти главных целей хакеров в мире, защита государственных сервисов базируется на передовых технологических решениях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Чтобы государственные сервисы выдерживали любые удары, привлекаем топовые решения от мировых техногигантов, в частности, от Google", - отметили в ведомстве.

Ключевые технологические направления сотрудничества:

  • ШИ-помощник Действие.AI. Первый национальный ШИ-агент работает на базе модели Gemini. Модель имеет сертификацию безопасности и обеспечивает полную конфиденциальность: запросы обрабатываются без сохранения данных пользователей и их использования для обучения алгоритмам.
  • Национальная языковая модель. Украина разрабатывает свою большую языковую модель на базе открытой технологии Gemma. Это позволяет развернуть систему на суверенной инфраструктуре и сохранять полный контроль над данными.
  • Облачная технология. Переход с локальных серверов на облачные решения Google позволил обезопасить государственные данные от ракетных и кибератак на физическую инфраструктуру. Облачная система автоматически верифицирует каждое устройство и вход, обеспечивая более высокий уровень защиты по сравнению с устаревшими системами.

В Минцифри подчеркнули, что украинский опыт использования защищенных технологий для работы правительства во время войны рассматривается в качестве примера для демократических стран и государств-членов НАТО.

Напомним, Министерство цифровой трансформации и техногигант Microsoft подписали Меморандум о сотрудничестве. Целью соглашения является развитие цифровой инфраструктуры, внедрение инновационных технологий и усиление экосистемы искусственного интеллекта в Украине.

Автор:
Татьяна Ковальчук