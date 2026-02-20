Киберустойчивость – в центре внимания: Google представил кейс Минцифры на Мюнхенской конференции безопасности

На Мюнхенской конференции безопасности Google презентовала кейс Минцифры в рамках исследования цифровой устойчивости правительств. Поскольку Украина остается одной из пяти главных целей хакеров в мире, защита государственных сервисов базируется на передовых технологических решениях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Чтобы государственные сервисы выдерживали любые удары, привлекаем топовые решения от мировых техногигантов, в частности, от Google", - отметили в ведомстве.

Ключевые технологические направления сотрудничества:

ШИ-помощник Действие.AI. Первый национальный ШИ-агент работает на базе модели Gemini. Модель имеет сертификацию безопасности и обеспечивает полную конфиденциальность: запросы обрабатываются без сохранения данных пользователей и их использования для обучения алгоритмам.

Національна мовна модель. Україна розробляє свою велику мовну модель на базі відкритої технології Gemma. Це дозволяє розгорнути систему на суверенній інфраструктурі та зберігати повний контроль над даними.

Хмарна технологія. Перехід з локальних серверів на хмарні рішення Google дозволив убезпечити державні дані від ракетних і кібератак на фізичну інфраструктуру. Хмарна система автоматично верифікує кожен пристрій і вхід, забезпечуючи вищий рівень захисту порівняно із застарілими системами.

В Минцифри подчеркнули, что украинский опыт использования защищенных технологий для работы правительства во время войны рассматривается в качестве примера для демократических стран и государств-членов НАТО.

Напомним, Министерство цифровой трансформации и техногигант Microsoft подписали Меморандум о сотрудничестве. Целью соглашения является развитие цифровой инфраструктуры, внедрение инновационных технологий и усиление экосистемы искусственного интеллекта в Украине.