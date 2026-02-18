Запланована подія 2

Читати українською

Новый этап цифровой трансформации: Минцифры и Microsoft расширяют сотрудничество

Евгений Когановский, Александр Борняков
Евгений Когановский и Александр Борняков подписали Меморандум о сотрудничестве. / Минцифры

Министерство цифровой трансформации Украины и техногигант Microsoft подписали Меморандум о сотрудничестве. Целью соглашения является развитие цифровой инфраструктуры, внедрение инновационных технологий и усиление экосистем искусственного интеллекта (ШИ) в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По словам в.и.о. министра цифровой трансформации Александра Борнякова, продолжение сотрудничества с Microsoft является сигналом для инвесторов о надежности Украины как партнера для инноваций.

"Для нас важно, чтобы мировые технологические лидеры не только предоставляли сервисы, но и становились частью нашей экосистемы. Продолжение сотрудничества с Microsoft — это четкий сигнал для инвесторов: несмотря на войну Украина остается надежным партнером и местом для инноваций", — подчеркнул он.

Руководитель Microsoft в Украине и странах Балтии Евгений Кагановский подтвердил, что компания в дальнейшем будет поддерживать цифровую устойчивость и восстановление государства через предоставление экспертизы и передовых технологий.

"Совмещая передовые технологии, локальную и глобальную экспертизу и сильную партнерскую экосистему, Microsoft и дальше будет поддерживать устойчивость, восстановление и цифровое будущее Украины", — заявил Кагановский

Документ определяет следующие ключевые направления сотрудничества:

  • развитие современной и безопасной ИТ-инфраструктуры;
  • внедрение облачных и гибридных решений в разные сферы;
  • усиление AI-экосистемы, расширение инфраструктуры и интеграция решений на основе искусственного интеллекта;
  • улучшение цифровых навыков населения;
  • использование цифровых продуктов в области новейших технологий

В рамках сотрудничества специалисты Минцифры будут проводить регулярные рабочие встречи с представителями Microsoft. Стороны планируют анализировать технологические кейсы и реализовать конкретные продукты на базе платформ корпорации.

Подписали Меморандум о сотрудничестве по развитию цифровой инфраструктуры, внедрению инновационных технологий и усилению экосистемы искусственного интеллекта в Украине.

Напомним, Минцифры разрабатывает "цифровой дашборд" государства . Это позволит властям мгновенно замечать проблемы и реагировать на них, а гражданам легко контролировать эффективность государственных органов.

Автор:
Татьяна Ковальчук