Новий етап цифрової трансформації: Мінцифри та Microsoft розширюють співпрацю

Міністерство цифрової трансформації України і техногігант Microsoft підписали Меморандум про співробітництво. Метою угоди є розвиток цифрової інфраструктури, впровадження інноваційних технологій та посилення екосистеми штучного інтелекту (ШІ) в Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

За словами т.в.о. міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова, продовження співпраці з Microsoft є сигналом для інвесторів про надійність України як партнера для інновацій.

"Для нас важливо, щоб світові технологічні лідери не лише надавали сервіси, а й ставали частиною нашої екосистеми. Продовження співпраці з Microsoft — це чіткий сигнал для інвесторів: попри війну, Україна залишається надійним партнером та місцем для інновацій", — наголосив він.

Керівник Microsoft в Україні та країнах Балтії Євген Кагановський підтвердив, що компанія надалі підтримуватиме цифрову стійкість та відновлення держави через надання експертизи та передових технологій.

"Поєднуючи передові технології, локальну й глобальну експертизу та сильну партнерську екосистему, Microsoft і надалі підтримуватиме стійкість, відновлення та цифрове майбутнє України", — заявив Кагановський

Документ визначає наступні ключові напрями співпраці:

розбудова сучасної та безпечної ІТ-інфраструктури;

впровадження хмарних і гібридних рішень у різні сфери;

посилення AI-екосистеми, розширення інфраструктури та інтеграція рішень на базі штучного інтелекту;

покращення цифрових навичок населення;

використання цифрових продуктів у сфері новітніх технологій.

У межах співпраці фахівці Мінцифри проводитимуть регулярні робочі зустрічі з представниками Microsoft. Сторони планують аналізувати технологічні кейси та впроваджувати конкретні продукти на базі платформ корпорації.

