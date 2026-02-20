Кіберстійкість – у центрі уваги: Google представив кейс Мінцифри на Мюнхенській безпековій конференції

На Мюнхенській безпековій конференції компанія Google презентувала кейс Мінцифри у межах дослідження цифрової стійкості урядів. Оскільки Україна залишається однією з п'яти головних цілей для хакерів у світі, захист державних сервісів базується на передових технологічних рішеннях.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Щоб державні сервіси витримували будь-які удари, залучаємо топові рішення від світових техногігантів, зокрема від Google", — зазначили у відомстві.

Ключові технологічні напрямки співпраці:

ШІ-помічник Дія.AI. Перший національний ШІ-агент функціонує на базі моделі Gemini. Модель має сертифікацію безпеки та забезпечує повну приватність: запити обробляються без збереження даних користувачів та їх використання для навчання алгоритмів.

Національна мовна модель. Україна розробляє власну велику мовну модель на базі відкритої технології Gemma. Це дозволяє розгорнути систему на суверенній інфраструктурі та зберігати повний контроль над даними.

Україна розробляє власну велику мовну модель на базі відкритої технології Gemma. Це дозволяє розгорнути систему на суверенній інфраструктурі та зберігати повний контроль над даними. Хмарні технології. Перехід із локальних серверів на хмарні рішення Google дозволив убезпечити державні дані від ракетних та кібератак на фізичну інфраструктуру. Хмарна система автоматично верифікує кожен пристрій та вхід, забезпечуючи вищий рівень захисту порівняно із застарілими системами.

У Мінцифрі підкреслили, що український досвід використання захищених технологій для роботи уряду під час війни наразі розглядається як приклад для демократичних країн та держав-членів НАТО.

