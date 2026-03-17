Гранти на кібербезпеку: Нідерланди виділяють 2,5 млн євро для українських компаній

Уряд Нідерландів виділив 2,5 млн євро на фінансування грантової програми для розвитку української сфери кіберзахисту. Метою ініціативи є підтримка українських технологічних компаній, їх масштабування та вихід на ринок Європейського Союзу.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Програма передбачає створення спільних проєктів, де консорціум має складатися щонайменше з однієї української компанії та однієї компанії з Нідерландів.

Учасники можуть отримати грант розміром до 250 000 євро, який покриває 100% витрат на реалізацію проєкту. Термін виконання робіт становить 6 місяців.

Пріоритетними напрямами для фінансування визначено:

інструменти для розгортання центрів кібербезпеки (SOC-as-a-Service);

рішення для захисту хмарних сховищ (Cloud Security);

системи управління доступом та захисту електронної пошти (IAM & Data Protection);

засоби цифрової криміналістики та симуляції кризових ситуацій (Digital Forensics).

Для компаній, які не мають партнера в ЄС, передбачено допомогу в його пошуку. Для цього організовано серію онлайн-подій. Інформаційні сесії щодо умов гранту відбудуться 23 та 26 березня. Заходи для презентації ідей та пошуку партнерів (метчмейкінг) заплановані на 30 березня та 8 квітня. Реєстрація на події є обов’язковою.

Раніше повідомлялося, що Україна закріплює позиції одного з ключових центрів кібербезпеки у світі: лише за 2025 рік фахівці CERT-UA опрацювали майже 6000 кібератак на державну та критичну інфраструктуру. Це на 37% більше, ніж роком раніше, що відображає як зростання інтенсивності загроз, так і посилення спроможностей захисту.