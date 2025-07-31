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Цукерберг вважає, що люди без ШІ-окулярів будуть мати менші можливості в майбутньому

Meta, ШІ, Цукерберг
Його компанія Meta активно працює над створенням "розумних» окулярів". Фото: Getty Images

Генеральний директор Meta, до якого входить Facebook та Instagram, Марк Цукерберг заявив інвесторам, що люди без окулярів зі штучним інтелектом у майбутньому будуть у невигідному становищі. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на TechCrunch.

Зокрема, він зазначив, що окуляри — це ідеальна форма для взаємодії з ШІ. За його словами, вони можуть показувати штучному інтелекту те, що ви бачите та чуєте протягом дня, а також спілкуватися з вами. Цукерберг пояснив, що додавання дисплея до таких окулярів відкриє ще більше можливостей. 

Meta активно працює над створенням "розумних» окулярів", таких як Ray-Ban Meta та Oakley Meta. Ці окуляри дозволяють слухати музику, фотографувати та знімати відео, ставити питання Meta AI, зокрема про те, що бачить користувач. Доходи від продажу Ray-Ban Meta за рік зросли більше ніж утричі.

Проте Цукерберг вважає, що можливості дисплеїв ще не вичерпані: "Це те, чим ми займалися у Reality Labs останні 5–10 років — проводили дослідження у цих напрямках", — сказав він.

Підрозділ Reality Labs довгий час приносить компанії збитки, тож не дивно, що керівник прагне виправдати його витрати перед інвесторами, позиціонуючи цей напрямок як ставку на майбутнє штучного інтелекту і споживчих технологій загалом. Наприклад, у другому кварталі поточного року збитки Reality Labs склали $4,53 млрд, а з 2020 року підрозділ втратила близько $70 млрд.

Нагадаємо, дослідження розкрило, як Facebook та Instagram впливають на мозок та дофамінову систему.

Автор:
Алік Сахно