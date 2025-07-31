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Цукерберг считает, что люди без ИИ-очков будут иметь меньшие возможности в будущем

Meta, ИИ, Цукерберг
Его компания Meta активно работает над созданием "умных" очков. Фото: Getty Images

Генеральный директор Meta, в которую входят Facebook и Instagram, Марк Цукерберг заявил инвесторам, что люди без очков с искусственным интеллектом в будущем будут в невыгодном положении. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на TechCrunch.

В частности, он отметил, что очки — это идеальная форма для взаимодействия с ИИ. По его словам, они могут показывать искусственному интеллекту то, что вы видите и слышите в течение дня, а также общаться с вами. Цукерберг объяснил, что добавление дисплея к таким очкам откроет еще больше возможностей.

Meta активно работает над созданием "умных" очков", таких как Ray-Ban Meta и Oakley Meta. Эти очки позволяют слушать музыку, фотографировать и снимать видео, задавать вопросы Meta AI, в частности, о том, что видит пользователь. Доходы от продажи Ray-Ban Meta за год выросли более чем в три раза.

Однако Цукерберг считает, что возможности дисплеев еще не исчерпаны: "Это то, чем мы занимались у Reality Labs последние 5-10 лет  проводили исследования по этим направлениям", — сказал он.

Подразделение Reality Labs долгое время приносит компании убытки, так что не удивительно, что руководитель стремится оправдать его расходы перед инвесторами, позиционируя это направление как ставку на будущее искусственного интеллекта и потребительских технологий в целом. К примеру, во втором квартале текущего года убытки Reality Labs составили $4,53 млрд, а с 2020 года подразделение потеряло около $70 млрд.

Напомним, исследование раскрыло, как Facebook и Instagram влияют на мозг и дофаминовую систему.

Автор:
Алик Сахно