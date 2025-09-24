Акции Alibaba выросли после увеличения инвестиций в искусственный интеллект до более $50 млрд

Акции Alibaba поднялись до самого высокого уровня за почти четыре года после того, как компания обнародовала планы по увеличению расходов на искусственный интеллект сверх начальной цели в 50 миллиардов долларов, присоединившись к глобальной гонке технологических прорывов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

После объявления о новых расходах акции Alibaba в Гонконге выросли на 7,8%, а китайские производители чипов ACM Research (Shanghai) Inc. и Naura Technology Group прибавили 15% и 10% соответственно.

Генеральный директор Эдди Ву заявил, что общие мировые инвестиции в ИИ в течение следующих пяти лет могут достигнуть $4 триллионов, и Alibaba стремится идти в ногу с этим ростом.

Ву отметил важность моделей Qwen и полноценной технологии ИИ, включающей разработку чипов и инфраструктуры, способной обеспечивать автономные и высокопроизводительные системы.

Энтузиазм рынка подчеркивает веру инвесторов в масштабные инвестиции в ИИ как долгосрочно прибыльные, даже несмотря на предупреждение скептиков о возможном "пузырьке".

Alibaba уже демонстрирует плоды переориентации бизнеса на ИИ: в последнем квартале продажи продуктов, связанных с искусственным интеллектом, выросли трехзначными темпами, а облачное подразделение увеличило доходы на 26%, став быстрее всего растущим сегментом группы.

По данным Bloomberg, общие капитальные затраты на ИИ китайскими технологическими компаниями, включая Alibaba, Tencent, Baidu и JD.com, могут превысить $32 млрд в 2025 году, что более чем вдвое превышает показатель 2023 года.

Ранее компания сообщила об инвестициях в размере $53 млрд, которые направят на разработку моделей и инфраструктуры ИИ в течение трех лет, и теперь эти расходы будут еще больше.

Облачное подразделение Alibaba планирует открыть первые дата-центры в Бразилии, Франции и Нидерландах на следующий год, расширяя свою глобальную сеть услуг от США до Австралии.