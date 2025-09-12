Акции Alibaba взлетели на фоне прорыва в ИИ: компания привлекла миллиарды на развитие искусственного интеллекта

Акции Alibaba стремительно выросли на 7% на Гонконгской бирже. Этот рост стал самым большим за последние две недели и позволил акциям компании подорожать более чем на 80% с начала года. Инвесторы положительно восприняли стратегию Alibaba, направленную на укрепление позиций на рынке AI в Китае.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

На этой неделе Alibaba привлекла 3,2 миллиарда долларов через конвертируемые облигации для финансирования своей инфраструктуры AI и облачных сервисов. Это самый подобный бюджет в стране.

Кроме того, Alibaba начинают использовать собственные чипы для обучения искусственному интеллекту, заменяя дорогостоящие ускорители Nvidia Corp.

Компания также представила обновленные версии своих флагманских моделей Qwen, призванных конкурировать с такими гигантами, как DeepSeek и OpenAI. Кроме того, по сообщениям, Alibaba и Baidu Inc. начали использовать собственные чипы для обучения своих AI-моделей, чтобы заменить дорогостоящие ускорители Nvidia Corp. На фоне этих новостей акции Baidu также выросли почти на 13%, достигнув самого высокого уровня с октября 2024 года.

Аналитики положительно оценивают эти шаги. По словам Пола Понга, управляющего директора Pegasus Fund Managers, инвесторы теперь сфокусированы на потенциале Alibaba в сфере AI и возможность производить собственные чипы создает дополнительные стимулы для роста.

Как пишет Bloomberg, рост акций происходит даже несмотря на то, что Alibaba ведет войну с конкурентами с большими деньгами на другом фронте. Компания заявила, что вкладывает еще 1 миллиард юаней ($140 млн) в свой бизнес местных услуг и электронной коммерции, усиливая давление на конкурентов, таких как JD.com Inc. и Meituan.

Хотя некоторые аналитики видят в этом позитив, другие отмечают, что это может снизить прибыль, пока монетизация AI еще не достигла значительных масштабов.

Напомним, китайский технологический гигант Alibaba разработал собственный, более универсальный чип для искусственного интеллекта в ответ на экспортные ограничения США, блокирующие доступ к передовым чипам Nvidia.