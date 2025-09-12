Акції Alibaba злетіли на тлі прориву в ШI: компанія залучила мільярди на розвиток штучного інтелекту

Акції Alibaba стрімко зросли на 7% на Гонконгській біржі. Це зростання стало найбільшим за останні два тижні і дозволило акціям компанії подорожчати більш ніж на 80% з початку року. Інвестори позитивно сприйняли стратегію Alibaba, спрямовану на зміцнення позицій на ринку ШІ у Китаї.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg.

Цього тижня Alibaba залучила 3,2 мільярда доларів через конвертовані облігації для фінансування своєї інфраструктури ШІ та хмарних сервісів. Це найбільший подібний бюджет у країні.

Крім того, Alibaba починають використовувати власні чіпи для навчання штучного інтелекту, замінюючи дорогі прискорювачі Nvidia Corp.

Компанія також представила оновлені версії своїх флагманських моделей Qwen, які покликані конкурувати з такими гігантами, як DeepSeek та OpenAI. Крім того, за повідомленнями, Alibaba та Baidu Inc. почали використовувати власні чіпи для навчання своїх ШІ-моделей, щоб замінити дорогі прискорювачі Nvidia Corp. На тлі цих новин акції Baidu також зросли майже на 13%, досягнувши найвищого рівня з жовтня 2024 року.

Аналітики позитивно оцінюють ці кроки. За словами Пола Понга, керуючого директора Pegasus Fund Managers, інвестори тепер сфокусовані на потенціалі Alibaba у сфері ШІ, і можливість виробляти власні чіпи створює додаткові стимули для зростання.

Як пише Bloomberg, зростання акцій відбувається навіть попри те, що Alibaba веде війну з конкурентами з великими грошима на іншому фронті. Компанія заявила, що вкладає ще 1 мільярд юанів ($140 млн) у свій бізнес місцевих послуг та електронної комерції, посилюючи тиск на конкурентів, таких як JD.com Inc. та Meituan.

Хоча деякі аналітики бачать у цьому позитив, інші зазначають, що це може зменшити прибуток, поки монетизація ШІ ще не досягла значних масштабів.

Нагадаємо, китайський технологічний гігант Alibaba розробив власний, більш універсальний чип для штучного інтелекту у відповідь на експортні обмеження США, що блокують доступ до передових чіпів Nvidia.