Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

+0,06

EUR

48,20

+0,06

Готівковий курс:

USD

41,36

41,30

EUR

48,40

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Акції Alibaba зросли на 19% завдяки хмарним технологіям та інвестиціям у ШІ: що відомо

постер Alibaba , люди
Акції Alibaba значно зросли на Гонконгській біржі. / Вікіпедія

Акції китайської компанії Alibaba 1 вересня на Гонконгській біржі зросли більш ніж на 19%, демонструючи найвищий показник з березня. Це сталося після публікації квартальних результатів, які свідчать про успіхи компанії у розвитку хмарних технологій та штучного інтелекту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію CNBC.

Інвестори позитивно оцінили прискорене зростання її хмарного підрозділу, чий дохід збільшився на 26% у річному вимірі. Це зростання є швидшим, ніж у попередньому кварталі, і підкреслює успіх інвестицій Alibaba в інфраструктуру ШІ, а також розробку власних моделей.

Найбільша в Азії та одна з найбільших у світі компаній в сфері електронної комерції також підтвердила, що її новий чіп штучного інтелекту перебуває в розробці. Ця новина, разом із тризначним зростанням доходів від продуктів, пов’язаних із ШІ, протягом восьми кварталів поспіль, підігріла інтерес інвесторів.

Попри те, що загальна виручка за квартал, яка склала $34,73 млрд, не виправдала очікувань, чистий прибуток зріс на 78%, що значно перевищило прогнози аналітиків. Це зміцнило позиції Alibaba на ринку, показуючи, що стратегія компанії, спрямована на розвиток нових напрямків, таких як "миттєва комерція", є успішною.

Нагадаємо, китайський технологічний гігант Alibaba розробив власний, більш універсальний чип для штучного інтелекту у відповідь на експортні обмеження США, що блокують доступ до передових чіпів Nvidia.

Автор:
Тетяна Ковальчук