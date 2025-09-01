Акції Alibaba зросли на 19% завдяки хмарним технологіям та інвестиціям у ШІ: що відомо

Акції китайської компанії Alibaba 1 вересня на Гонконгській біржі зросли більш ніж на 19%, демонструючи найвищий показник з березня. Це сталося після публікації квартальних результатів, які свідчать про успіхи компанії у розвитку хмарних технологій та штучного інтелекту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію CNBC.

Інвестори позитивно оцінили прискорене зростання її хмарного підрозділу, чий дохід збільшився на 26% у річному вимірі. Це зростання є швидшим, ніж у попередньому кварталі, і підкреслює успіх інвестицій Alibaba в інфраструктуру ШІ, а також розробку власних моделей.

Найбільша в Азії та одна з найбільших у світі компаній в сфері електронної комерції також підтвердила, що її новий чіп штучного інтелекту перебуває в розробці. Ця новина, разом із тризначним зростанням доходів від продуктів, пов’язаних із ШІ, протягом восьми кварталів поспіль, підігріла інтерес інвесторів.

Попри те, що загальна виручка за квартал, яка склала $34,73 млрд, не виправдала очікувань, чистий прибуток зріс на 78%, що значно перевищило прогнози аналітиків. Це зміцнило позиції Alibaba на ринку, показуючи, що стратегія компанії, спрямована на розвиток нових напрямків, таких як "миттєва комерція", є успішною.

Нагадаємо, китайський технологічний гігант Alibaba розробив власний, більш універсальний чип для штучного інтелекту у відповідь на експортні обмеження США, що блокують доступ до передових чіпів Nvidia.