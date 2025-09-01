Акции Alibaba выросли на 19% благодаря облачным технологиям и инвестициям в ИИ: что известно

Акции китайской компании Alibaba 1 сентября на Гонконгской бирже выросли более чем на 19%, показывая самый высокий показатель с марта. Это произошло после публикации квартальных результатов, свидетельствующих об успехах компании в развитии облачных технологий и искусственного интеллекта.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на публикацию CNBC.

Инвесторы положительно оценили ускоренный рост ее облачного подразделения, доход которого увеличился на 26% в годовом измерении. Этот рост стал более значительным, чем в предыдущем квартале, и подчеркивает успех инвестиций Alibaba в инфраструктуру ИИ, а также разработку собственных моделей.

Самая большая в Азии и одна из самых больших в мире компаний в сфере электронной коммерции также подтвердили, что ее новый чип искусственного интеллекта находится в разработке. Эта новость, вместе с трехзначным ростом доходов от продуктов, связанных с ИИ, в течение восьми кварталов подряд подогрела интерес инвесторов.

Несмотря на то, что общая выручка за квартал, которая составила $34,73 млрд, не оправдала ожиданий, чистая прибыль выросла на 78%, что значительно превысило прогнозы аналитиков. Это укрепило позиции Alibaba на рынке, показывая, что стратегия компании, направленная на развитие новых направлений, таких как " мгновенная коммерция ", успешна.

Напомним, китайский технологический гигант Alibaba разработал собственный, более универсальный чип для искусственного интеллекта в ответ на экспортные ограничения США, блокирующие доступ к передовым чипам Nvidia.