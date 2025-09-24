Акції Alibaba зросли після збільшення інвестицій у штучний інтелект понад $50 млрд

Акції Alibaba піднялися до найвищого рівня за майже чотири роки після того, як компанія оголосила про збільшення інвестицій у штучний інтелект понад $50 млрд, приєднавшись до глобальної гонки технологічних проривів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Після оголошення про нові витрати акції Alibaba в Гонконзі зросли на 7,8%, а китайські виробники чіпів ACM Research (Shanghai) Inc. та NAURA Technology Group додали 15% і 10% відповідно.

Генеральний директор Едді Ву заявив, що загальні світові інвестиції в ШІ протягом наступних п’яти років можуть досягти $4 трильйонів, і Alibaba прагне йти в ногу з цим зростанням.

Ву наголосив на важливості моделей Qwen та повноцінної технології ШІ, що включає розробку чіпів та інфраструктури, здатної забезпечувати автономні та високопродуктивні системи.

Ентузіазм ринку підкреслює віру інвесторів у масштабні інвестиції в ШІ як довгостроково прибуткові, навіть попри попередження скептиків про можливу "бульбашку".

Alibaba вже демонструє плоди переорієнтації бізнесу на ШІ: у останньому кварталі продажі продуктів, пов’язаних зі штучним інтелектом, зросли тризначними темпами, а хмарний підрозділ збільшив доходи на 26%, ставши найшвидше зростаючим сегментом групи.

За даними Bloomberg, загальні капітальні витрати на ШІ китайськими технологічними компаніями, включно з Alibaba, Tencent, Baidu та JD.com, можуть перевищити $32 млрд у 2025 році, що більш ніж удвічі перевищує показник 2023 року.

Раніше компанія повідомила про інвестиції в розмірі $53 млрд, які спрямують на розробку моделей та інфраструктури ШІ протягом трьох років, і тепер ці витрати будуть ще більшими.

Хмарний підрозділ Alibaba планує відкрити перші дата-центри у Бразилії, Франції та Нідерландах наступного року, розширюючи свою глобальну мережу послуг від США до Австралії.