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Alibaba запретила своим разработчикам использовать ИИ-инструмент Anthropic

Alibaba
Alibaba запретила своим разработчикам использовать ИИ-инструмент Anthropic / Depositphotos

Китайский технологический гигант Alibaba запретил своим сотрудникам использовать ИИ-помощник для написания кода Claude Code от американской лаборатории Anthropic. Решение было принято после того, как в инструменте обнаружили функции, способные идентифицировать пользователей из Китая в обход защитных прокси-серверов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Запрет усугубляет технологический конфликт между компаниями, который продолжается из-за взаимных обвинений и мер безопасности.

В частности, разработчики обнаружили, что Claude Code содержал механизмы проверки часовых поясов и пользователей прокси-серверов, встраивая специальные маркеры в запросы для выявления несанкционированного доступа из Китая.

На фоне этого скандала сотрудникам Alibaba приказали полностью перейти на внутреннюю корпоративную платформу кодировки Qoder.

Ключевые факторы противостояния

  • Обвинение в воровстве технологий: ранее Anthropic обвинила Alibaba в незаконном копировании возможностей своей модели Claude для ускорения разработки собственных систем.
  • Переход на внутренние продукты: инцидент отражает более широкую тенденцию на рынке. Из-за жестких ограничений США китайские облачные и ИИ-гиганты все чаще отказываются от американского софта в пользу внутренних разработок с открытым кодом, таких как DeepSeek, Qwen от Alibaba, Moonshot и Zhipu.

Напомним, ранее сообщалось, что Пентагон внес Alibaba, BYD и Baidu в список компаний, связанных с армией Китая. Министерство обороны США расширило список юридических лиц, которые, по данным Вашингтона, оказывают прямую поддержку и технологии для модернизации вооруженных сил КНР.

Впоследствии стало известно, что Alibaba подала в суд на правительство США. Китайский IT-гигант назвал решение американского оборонного ведомства абсолютно безосновательным, заявив, что подобные обвинения наносят серьезный финансовый ущерб бизнесу и разрушают репутацию компании на международном рынке.

Автор:
Максим Кольц