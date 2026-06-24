- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Почему Alibaba подала в суд на правительство США: детали иска против Пентагона
Китайский технологический гигант Alibaba подал иск против правительства США после того, как Министерство обороны страны внесло компанию в список предприятий, якобы имеющих связи с военным сектором Китая. В компании назвали это решение безосновательным и заявили, что оно наносит серьезный ущерб ее репутации и бизнесу.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.
Почему Alibaba подала иск
Иск подан в федеральный суд в Сан-Хосе, штат Калифорния. Причиной стало решение Министерства обороны США включить Alibaba в список так называемых "китайских военных компаний". В начале июня Пентагон расширил этот список до 188 организаций, усилив контроль над китайскими корпорациями, которые, по мнению Вашингтона, могут быть связаны с оборонным сектором КНР.
В США опасаются, что китайские власти способны использовать достижения частного бизнеса для развития военных технологий и усиления оборонного потенциала страны.
В чем обвиняют компанию
Американское оборонное ведомство утверждает, что Alibaba может быть причастна к политике "военно-гражданской интеграции", предусматривающей использование гражданских технологий и ресурсов в интересах армии. Среди аргументов Пентагона – связи компании с Министерством промышленности и информационных технологий Китая, а также косвенные контакты с государственным агентством SASAC, управляющим государственными активами.
В Alibaba категорически отрицают эти утверждения. В компании отмечают, что ее деятельность сосредоточена на электронной коммерции, логистике и цифровых решениях для бизнеса, а не на оборонных или разведывательных проектах.
"Такие выводы не имеют ни фактической, ни юридической основы", - заявили представители компании, подчеркнув, что совет директоров Alibaba является независимым и не имеет отношения к военным структурам.
Какие последствия имеет внесение в список
Хотя включение в список не означает автоматического введения санкций, оно создает для компаний существенные ограничения. Согласно американскому законодательству, Министерство обороны США уже не может заключать контракты с предприятиями из списка. Начиная с 2027 года запрет также распространится на закупку их товаров и услуг через посредников.
В Alibaba считают, что такая маркировка наносит серьезный ущерб ее международной репутации и ставит под угрозу сотрудничество с американскими партнерами.
В компании отмечают, что для многих американских компаний Alibaba является ключевым каналом выхода на китайский рынок. Поэтому присвоение ей статуса компании, связанной с военными структурами КНР, может оказать негативное влияние на деловые отношения и доверие клиентов.
Не только Alibaba
Вместе с Alibaba в обновленный список Пентагона попали и другие крупные китайские компании. Среди них – поисковый сервис Baidu, автопроизводители BYD и NIO, а также биотехнологическая корпорация WuXi AppTec.
Последняя уже подала аналогичный иск против правительства США. Все эти компании отрицают обвинения в связях с китайскими военными структурами и пытаются обжаловать решение американских властей в судебном порядке.
Представители Пентагона воздерживаются от комментариев, ссылаясь на то, что дело находится на рассмотрении суда.
Справка
Alibaba Group – одна из крупнейших китайских технологических корпораций и мировой лидер в сфере электронной коммерции. Компанию основал предприниматель Джек Ма в 1999 году. Сегодня Alibaba объединяет целый ряд онлайн-платформ для оптовой и розничной торговли, облачных сервисов, логистики и цифровых финансовых услуг.
В экосистему Alibaba входят международная B2B-платформа Alibaba.com, маркетплейс AliExpress, а также популярные китайские торговые площадки Taobao и Tmall. Компания обслуживает миллионы продавцов и покупателей в десятках стран мира.
Основным направлением деятельности Alibaba.com есть оптовая торговля между предприятиями (B2B). Платформа позволяет бизнесу находить производителей, заказывать продукцию крупными партиями, договариваться об производстве товаров под собственным брендом и налаживать международные цепи поставок.
Хотя Alibaba считается легальной и авторитетной торговой платформой, эксперты рекомендуют тщательно проверять поставщиков перед совершением сделок, пользоваться защищенными механизмами оплаты и ознакомиться с отзывами других покупателей.
В Украине интересы Alibaba.com представляет компания Export Sales & Service (ESS), помогающая украинским производителям и брендам выходить на международные рынки через инструменты платформы.