Чому Alibaba подала до суду на уряд США: деталі позову проти Пентагону

Китайський технологічний гігант Alibaba подав позов проти уряду США після того, як Міністерство оборони країни внесло компанію до переліку підприємств, які нібито мають зв’язки з військовим сектором Китаю. У компанії назвали це рішення безпідставним і заявили, що воно завдає серйозної шкоди її репутації та бізнесу.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Чому Alibaba подала позов

Позов подано до федерального суду в Сан-Хосе, штат Каліфорнія. Причиною стало рішення Міністерства оборони США включити Alibaba до переліку так званих "китайських військових компаній". На початку червня Пентагон розширив цей список до 188 організацій, посиливши контроль над китайськими корпораціями, які, на думку Вашингтона, можуть бути пов’язані з оборонним сектором КНР.

У США побоюються, що китайська влада здатна використовувати досягнення приватного бізнесу для розвитку військових технологій і посилення оборонного потенціалу країни.

У чому звинувачують компанію

Американське оборонне відомство стверджує, що Alibaba може бути причетною до політики "військово-цивільної інтеграції", яка передбачає використання цивільних технологій та ресурсів в інтересах армії. Серед аргументів Пентагону - зв'язки компанії з Міністерством промисловості та інформаційних технологій Китаю, а також непрямі контакти з державним агентством SASAC, яке управляє державними активами.

В Alibaba категорично заперечують ці твердження. У компанії наголошують, що її діяльність зосереджена на електронній комерції, логістиці та цифрових рішеннях для бізнесу, а не на оборонних чи розвідувальних проєктах.

"Такі висновки не мають ані фактичного, ані юридичного підгрунтя", - заявили представники компанії, підкресливши, що рада директорів Alibaba є незалежною та не має стосунку до військових структур.

Які наслідки має внесення до списку

Хоча включення до переліку не означає автоматичного запровадження санкцій, воно створює для компаній суттєві обмеження. Згідно з американським законодавством, Міністерство оборони США вже не може укладати контракти з підприємствами зі списку. Починаючи з 2027 року, заборона також пошириться на закупівлю їхніх товарів і послуг через посередників.

В Alibaba вважають, що таке маркування завдає серйозної шкоди її міжнародній репутації та ставить під загрозу співпрацю з американськими партнерами.

У компанії зазначають, що для багатьох американських підприємств Alibaba є ключовим каналом виходу на китайський ринок. Тому присвоєння їй статусу компанії, пов’язаної з військовими структурами КНР, може негативно вплинути на ділові відносини та довіру клієнтів.

Не лише Alibaba

Разом з Alibaba до оновленого списку Пентагону потрапили й інші великі китайські компанії. Серед них - пошуковий сервіс Baidu, автовиробники BYD та NIO, а також біотехнологічна корпорація WuXi AppTec.

Остання вже подала аналогічний позов проти уряду США. Усі ці компанії заперечують звинувачення у зв'язках з китайськими військовими структурами та намагаються оскаржити рішення американської влади в судовому порядку.

Представники Пентагону наразі утримуються від коментарів, посилаючись на те, що справа перебуває на розгляді суду.

Довідка

Alibaba Group - одна з найбільших китайських технологічних корпорацій та світовий лідер у сфері електронної комерції. Компанію заснував підприємець Джек Ма у 1999 році. Сьогодні Alibaba об'єднує низку онлайн-платформ для оптової та роздрібної торгівлі, хмарних сервісів, логістики та цифрових фінансових послуг.

До екосистеми Alibaba входять міжнародна B2B-платформа Alibaba.com, маркетплейс AliExpress, а також популярні китайські торговельні майданчики Taobao і Tmall. Компанія обслуговує мільйони продавців і покупців у десятках країн світу.

Основним напрямом діяльності Alibaba.com є оптова торгівля між підприємствами (B2B). Платформа дозволяє бізнесу знаходити виробників, замовляти продукцію великими партіями, домовлятися про виготовлення товарів під власним брендом та налагоджувати міжнародні ланцюги постачання.

Хоча Alibaba вважається легальною та авторитетною торговою платформою, експерти рекомендують ретельно перевіряти постачальників перед укладанням угод, користуватися захищеними механізмами оплати та ознайомлюватися з відгуками інших покупців.

В Україні інтереси Alibaba.com представляє компанія Export Sales & Service (ESS), яка допомагає українським виробникам та брендам виходити на міжнародні ринки через інструменти платформи.