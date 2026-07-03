Alibaba заборонила своїм розробникам використовувати ШІ-інструмент Anthropic

Китайський технологічний гігант Alibaba заборонив своїм співробітникам використовувати ШІ-помічник для написання коду Claude Code від американської лабораторії Anthropic. Рішення ухвалили після того, як в інструменті виявили функції, здатні ідентифікувати користувачів із Китаю в обхід захисних проксі-серверів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Заборона поглиблює технологічний конфлікт між компаніями, який триває через взаємні звинувачення та заходи безпеки.

Зокрема, розробники виявили, що Claude Code містив механізми перевірки часових поясів і проксі-серверів користувачів, вбудовуючи спеціальні маркери в запити для виявлення несанкціонованого доступу з Китаю.

На тлі цього скандалу співробітникам Alibaba наказали повністю перейти на внутрішню корпоративну платформу кодування Qoder.

Ключові чинники протистояння

Звинувачення у крадіжці технологій: раніше Anthropic звинуватила Alibaba в незаконному копіюванні можливостей своєї моделі Claude для прискорення розробки власних систем.

Перехід на внутрішні продукти: інцидент відображає ширшу тенденцію на ринку. Через жорсткі обмеження з боку США китайські хмарні та ШІ-гіганти дедалі частіше відмовляються від американського софту на користь внутрішніх розробок з відкритим кодом, таких як DeepSeek, Qwen від Alibaba, Moonshot та Zhipu.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пентагон вніс Alibaba, BYD та Baidu до списку компаній, пов’язаних з армією Китаю. Міністерство оборони США розширило перелік юридичних осіб, які, за даними Вашингтона, надають пряму підтримку та технології для модернізації збройних сил КНР.

Згодом стало відомо, що Alibaba подала до суду на уряд США. Китайський IT-гігант назвав рішення американського оборонного відомства абсолютно безпідставним, заявивши, що подібні звинувачення завдають серйозної фінансової шкоди бізнесу та руйнують репутацію компанії на міжнародному ринку.