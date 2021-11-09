Частичное гарантирование кредитов для фермеров Украины: новые возможности и риски для МСБ

Согласно исследованию Всемирного банка, в развивающихся странах большинство субъектов малого предпринимательства, которые работают в сельском хозяйстве на площадях до 100 га, не имеет доступа к базовым банковским инструментам. В основном банки сотрудничают с теми, кто работает на площадях в 400-500 га и более и занимается выращиванием зерновых и масличных культур. Чтобы изменить эту тенденцию в Украине приняли закон о создании Фонда частичного гарантирования кредитов для малых и средних фермеров.

Ожидается, что благодаря ему банки пересмотрят свою позицию в отношении кредиторов — малых фермеров. 4 ноября за принятие соответствующего законопроекта - № 3205-02, во втором чтении проголосовало 229 народных депутата.

Чем станет этот закон для сельского хозяйства Украины, какие возможности открываются для МСБ и какие при этом могут быть риски, разбиралась корреспондентка Delo.ua.

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Что предусмотрено законом

Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве создут как небанковское финансовое учреждение, которое будет регулировать орган, осуществляющий госрегулирование рынков финансовых услуг. С 1 июля 2020 года эти полномочия перешли к НБУ.

Уставной капитал фонда должен составлять не менее 3 млн гривен и формироваться за счет средств государственного бюджета и вкладов участников фонда. Европейский Союз уже выразил желание поддержать фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Об этом написал глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в своем Twitter. По его словам, украинские малые фермеры смогут получить финансирование и доступные кредиты для покупки сельхозземель и инвестирования в свой бизнес.

Согласно закону, с момента начала работы фонда фермеры, которые ведут сельскохозяйственную деятельность на площади до 500 га, гарантированно смогут получить до 50% непогашенной суммы ссуды по кредиту.

Кроме того, фонд будет предоставлять фермерам портфельные гарантии, которые банки будут использовать как часть основного залога, что позволит удешевить кредитную ставку с 20-22% до 15-17% годовых. Гарантии будут действовать в течение всего срока действия кредитного договора, но не более 10 лет. При этом, украинские фермеры смогут свободно распоряжаться своей собственностью, включая землю и капитал.

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Хорошая идея, к которой много вопросов

По словам Члена Набсовета Украинской рады бизнеса Михаила Соколова, принятие такого фонда — хорошая европейская норма. Однако в Украине фермерам скорее всего будет непросто получать кредиты из-за плохой отчетности и высоких рисков, если сравнивать с крупными компаниями. Соколов добавил — поскольку закон касается малых и средних фермеров, кредиты также могут быть небольшими, поскольку банкам с точки зрения прибыли такие клиенты не всегда интересны.

Михаил Соколов разъяснил, что в соответствии с международным опытом государство с международными организациями будет наполнять специальный фонд, а он в свою очередь будет гарантировать банкам быстрый возврат части выданных ими кредитов фермерам. Даже в случае дефолта банки получат половину средств, но не от фермера, а от фонда.

В свою очередь банкам важно не просто иметь хороший залог по земельному участку фермера, а возможность быстро получить деньги в те сроки, которые установлены кредитным договором. Поскольку хорошие, но долго реализуемые залоги приводят банки к рискам кассовых разрывов, что по итогам и сдерживает их от кредитования. Теперь этот вопрос будет решаться с помощью фонда.

"Когда малый фермер придет в банк за кредитом, например, на покупку земли, он будет иметь право воспользоваться услугами этого фонда, который будет гарантировать выплату половины кредита. Остальные средства банком взыскаются с самого фермера. Конечно, фонд не будет предоставлять такие услуги бесплатно, а за определенное вознаграждение, сумма которого в законе не прописана. По опыту других стран, снижение стоимости кредитования за счет наличия таких гарантий и увеличения их доступности полностью покрывают услуги фонда", — отметил эксперт.

Юрист, партнер Ario Law Firm Руслан Сидорович отметил, что проголосованный законопроект №3205-2 о Фонде частичного гарантирования кредитования в сельском хозяйстве по своему идейному направлению является важнейшим этапом запуска рынка земли.

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"Поддержка микро-, малого и среднего бизнеса сельхозпроизводителя важна для сохранения производства традиционных культур, для сохранения жизни в селе и развития всей экономики Украины. Поскольку на малом и среднем предприятии держится экономика мощных государств", — говорит юрист.

Тем не менее, по словам Сидоровича, если исходить из текста законопроекта, то предложенный механизм господдержки чреват рядом рисков. Их масштабы можно будет оценивать только тогда, когда фонд заработает, однако уже сейчас эксперт выделяет следующее:

▶️ Текст законопроекта содержит большое количество отсылочных норм к компетенции правительства или другим законам, что не соответствует принципу правовой определенности. Проще говоря — сам законопроект при абсолютно правильной идее оставляет больше вопросов, чем ответов относительно объемов финансовой поддержки, а также лиц, которые смогут быть выгодоприобретателями и лиц, которые займут должности в фонде.

▶️ Согласно законопроекту, источниками наполнения фонда будут средства государственного бюджета, доходы от осуществления хозяйственной деятельности и другие источники, не запрещенные законодательством, в том числе от других юрлиц или благотворительной помощи. Однако до сих пор нет финансово-экономического обоснования и заложенных в бюджете средств для его создания.

▶️ В тексте законопроекта прописано, что фонд помимо поддержки сельхозпроизводителей может инвестировать в финансовые активы. По мнению Сидорчука, в законе следовало бы ограничить возможность инвестирования в рисковые финансовые активы.

▶️ Недостаточно проработан механизм предотвращения выдачи кредитных средств крупным агрохолдингам. Юрист подчеркнул, что при скупке земли или прав на нее крупные агрохолдинги применяют разные схемы оформления сделки на своих работников или так называемых "подставных лиц". В данном случае существует риск использования средств фонда для покрытия расходов агрохолдингов, а не для поддержки МСБ.

▶️ Недостаточно проработаны заключительные положения законопроекта в части подзаконных нормативно-правовых актов, которые должны быть разработаны для реализации этого закона и обеспечения его правовой определенности. Также должны быть установлены сроки принятия таких актов. Пока этого нет.

▶️ В заключительных положениях закона не прописана норма об обязательстве проинформировать в 2022 году ВРУ о состоянии выполнения этого закона. Сроки должны быть более четко привязаны к срокам создания данного Фонда и началу его деятельности, включая финансовые планы учреждения. Пока и о них ничего не известно.

Резюмируя все вышесказанное юрист подчеркнул, что инициатива поддержать государством малого и среднего сельхозпроизводителя — безусловно, правильная. Однако отсутствие четкости в отношении многих норм этого закона содержит немало рисков того, что средства госбюджета могут быть использованы неэффективно, а конечный выгодоприобретатель так и не дождется необходимой поддержки со стороны государства.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua

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