Политика и экономика 50 минут назад

Верховная Рада приняла в первом чтении государственный бюджет на 2022 год

Парламент с прошлой пленарной недели рассматривал правки народных депутатов от разных фракций. Это было самое долгое принятие бюджета в первом чтении в истории Верховной Рады

Голосование за госбюджет-2022. Фото: скриншот трансляции ВР Голосование за госбюджет-2022. Фото: скриншот трансляции ВР
Голосование за госбюджет-2022. Фото: скриншот трансляции ВР

Верховная Рада на очередном заседании во вторник, 2 ноября, приняла за основу государственный бюджет на 2022 год. За решение проголосовали 273 народных депутата. Как отметил народный депутат их фракции "Голос" Ярослав Железняк, это было самое долгое принятие бюджета в первом чтении в истории Верховной Рады.

Основные макропоказатели в госсмете на следующий год такие: доходы запланированы на уровне 1,277 трлн грн, расходы — 1,465 трлн грн. При этом дефицит установлен на уровне 3,5% (188 млрд грн). В 2021 году этот показатель составляет 5,5%, а как отмечал ранее министр финансов Украины Сергей Марченко, дефицит до 2024 года должен снизиться до 2,7%.

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Крупнейшей статьей дохода бюджета в 2022 году будут поступления от налога на добавленную стоимость — они достигнут 44,21% от общего размера доходов. Еще 12,6% планируется получить от налога на доходы физических лиц, 12,1% — от акцизов и 10,75% — от налога на прибыль предприятий. Неналоговые поступления в следующем году составят 10,8%.

Правительство закладывает экономический рост на уровне 3,8%, а номинальный ВВП должен составить 5,368 трлн грн. Среди других ключевых показателей можно также выделить инфляцию (6,2%), курс доллара (28,6-28,7 грн) и среднюю зарплату (15 тысяч 258 грн). В целом же прожиточный минимум на 1 января составит 2393 грн. С первого июля он поднимется до 2508 грн, а с 1 декабря — до 2589 грн.

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Напомним, корреспонденты Delo.ua подробно анализировали проект государственного бюджета на 2022 год. Экономические эксперты сходятся во мнении, что смета остается нереалистичной. В частности, по мнению экономического эксперта Алексея Куща, запланированный на 2022 год рост прожиточного минимума в два раза уступает даже статистическому прожиточному минимуму.

Согласен с этим и исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин. Он настаивает, что куда актуальнее говорить не о характере проедания госбюджета, а скорее, о его нереалистичности — при написании госсметы авторы не учитывают реальных цифр. К слову, говорили о проблеме нереалистического прожиточного минимума, базового государственного стандарта и сами народные депутаты во время рассмотрения правок. 

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