Деньги на вырост: на какие программы кредитования могут рассчитывать аграрии

Наращивание темпов прироста кредитного портфеля аграриев наблюдается с 2017 года: его темпы превышали 20%.

В IV квартале 2019 года банкиры фиксировали незначительное снижение роста кредитования аграриев в связи с рекордными урожаями 2019 года и получением прибыли от их реализации.

Вместе с тем массового досрочного закрытия уже существующих кредитных соглашений аграриями не наблюдалось. В самих банках это объясняли желанием представителей АПК накопить как можно больше ресурсов к открытию рынка земли. После открытия рынка земли банкиры ожидают кредитного бума со стороны аграриев и рассматривают землю как залог, под который можно будет выдавать кредит.

О том, что земля может стать залогом, говорят и в НБУ. Заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова предполагает, что коэффициент ликвидности для земли с/х назначения увеличится: сейчас он составляет 35%, а после открытия рынка земли у аграриев появится возможность брать значительно большую сумму кредита, так как покрытие залогом будет больше. Ставки по кредитам, по мнению Рожковой, также могут снизиться.

Новые продукты для аграриев под открытие рынка земли сегодня готовят уже многие банки. "С момента анонсирования правительством открытия рынка земли Ощадбанк запустил процесс разработки соответствующего кредитного продукта для тех аграриев, которые не имеют достаточного объема средств для ее покупки. Это в первую очередь касается малого и среднего бизнеса, который в настоящий момент арендует землю и у которого не всегда есть деньги на покупку оборудования и сельхозтехники, не говоря о земле", — рассказывают в Ощадбанке.

По оценкам председателя правления ОТП Банк Тамаша Хак-Ковача, из 6-7 млн пайщиков в Украине 15% хотят продать свою землю. "Поэтому это потенциально серьезный рынок", — говорит он.

Помимо Ощадбанка и ОТП Банка о ведущейся подготовке новых продуктов под открытие рынка земли рассказали в ПриватБанке, Пиреус Банке, УкрСиббанке и Банке Альянс. Банкиры сходятся на том, что кредиты под залог земли будут долгосрочными — 8-10 лет.

В ОТП Банке предполагают, что под открытие рынка земли у них может быть создано два кредитных продукта. "Первый продукт для мелких фермеров, у которых от 500 до 2 тыс. га земли, у нас это называется "Агро Фабрика". Это простой продукт: нужна простая документация, без залога, поэтому решение предоставляется быстро. Второй продукт ориентирован на средние агрохолдинги, у которых от 30 до 100 тысяч га, у них будет гораздо больше сумма — несколько десятков миллионов. Здесь нужен анализ компании и индивидуальное решение", — рассказывает Хак-Ковач.

Важной при покупке земли в кредит, с точки зрения Ощадбанка, будет анонсированная правительством программа господдержки — компенсация части кредита и процентной ставки. "Господдержка фермеров по удешевлению кредитов на покупку с/х земли необходима, поскольку у фермеров уже сформированы кредитные портфели на оборотный капитал и покупку техники, и дополнительная кредитная нагрузка может стать для них непосильной", — говорят в банке.

Для того, чтобы господдержка кредитования на покупку земли была действительно востребована, в Ощадбанке считают, что более эффективным фактором будет частичное возмещение, чем компенсация процентной ставки, потому что кредиты долгосрочные, а бюджет программы на компенсацию процентов должен переутверждаться ежегодно в рамках бюджетного года.

Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов 11 февраля презентовал Программу поддержки АПК на 2020 год, согласно которой на удешевление кредитов аграриям предусмотрено 1,2 млрд грн, еще 0,24 млрд грн — на Фонд гарантирования кредитов.

Такая программа, по словам министра, сможет решить проблему дорогих кредитных ресурсов. Однако она имеет свои ограничения. "Кредит можно будет взять на приобретение земли, текущие и капитальные инвестиции и на развитие животноводства. Но будут и ограничения: до 15 млн грн на один субъект в животноводстве, до 5 млн грн на один субъект на приобретение земли и другие виды кредитов; один клиент — один уполномоченный банк; компенсация не будет предоставляться участникам программы "Доступные кредиты 5, 7, 9%", — объяснил Милованов.

Сами аграрии в госпрограмму не очень верят и заявляют, что не получили средства по аналогичной программе прошлого года.

Трендовыми на сегодня банкиры называют кредиты под аграрные расписки — это документ, позволяющий аграрию получить деньги под залог будущего урожая. Главное преимущество — скорость принятия решения банком по выдачи такого кредита — 5 рабочиx дней. Оценка залога проводится за счет банка. Срок кредитования — до 12 месяцев. Возможная сумма кредита — 1-5 млн грн.

Большая часть кредитов на покупку с/х техники сегодня берется представителями АПК по условиям партнерских программ банков и производителей сельхозтехники. Проценты по таким кредитам дешевле. "Если рыночная стоимость кредита составляет порядка 16%, то партнерские кредиты мы выдаем под 11-14% в зависимости от срока и собственного взноса", — говорит директор департамента управления сетью и клиентов среднего бизнеса Райффайзен Банка Аваль Руслан Спивак.

Кредиты по партнерским программам аграриям выдают почти все работающие с АПК банки, которых таких насчитывается около 20.

Основные риски, которые банки видят при кредитовании АПК, — это трудности прогнозирования будущей прибыли представителей АПК.