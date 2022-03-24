Роман Лещенко покинул должность министра агрополитики из-за тяжелой болезни

Бывший министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко сказал, что причиной подачи заявления об отставке стала тяжелая наследственная болезнь. Об этом он заявил в своем Facebook.

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"Но сейчас я веду войну не только с нашим общим врагом, но и с тяжелой наследственной болезнью. У нее нет прописки, из-за нее состояние моего здоровья постоянно ухудшается", — сообщил Лещенко.

Именно поэтому он уволился из Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

"Я остаюсь в Украине и с Украиной. А потом буду вместе со всеми восстанавливать нашу страну после победы", — добавил бывший министр.

24 марта 2022года Верховная Рада уволила Роман Лещенко с должности главы Минагрополитики и назначила нового главу ведомства — Николая Сольского.

Роман Лещенко возглавлял министерство с 17 декабря 2020 года.

Напомним, 23 марта, СМИ сообщили, что Лещенко сам подал в отставку, но причины увольнения на тот момент были неизвестны. Причем Минагрополитики несет ответственность за посевную кампанию, которая уже началась в Украине и особенно важна в условиях войны. Этому отставка министра стала неожиданной.