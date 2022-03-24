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Роман Лещенко залишив посаду міністра агрополітики через тяжку хворобу
Колишній міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко сказав, що причиною подання заяви про відставку стала тяжка спадкова хвороба. Про це він заявив у своєму Facebook.
"Але зараз я веду війну не тільки з нашим спільним ворогом, але й з тяжкою спадковою хворобою. Вона не має прописки, через неї стан мого здоров'я постійно погіршується", — повідомив Лещенко.
Саме тому він звільнився з Міністерство аграрної політики та продовольства України.
"Я залишаюся в Україні та з Україною. А потім разом з усіма відновлюватиму нашу країну після перемоги", — додав колишній міністр.Підписуйтеся на наш YouTube канал
24 березня 2022 року Верховна Рада звільнила Роман Лещенка з посади голови Мінагрополітики і призначив нового главу відомства — Миколу Сольського.
Роман Лещенко очолював міністерство з 17 грудня 2020 року .
Нагадаємо, 23 березня ЗМІ повідомили, що Лещенко сам подав у відставку, але причини звільнення на той момент були невідомі. Причому Мінагрополітики відповідає за посівну кампанію, яка вже розпочалася в Україні та особливо важлива в умовах війни. Цьому відставка міністра стала несподіваною.