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США отправят в Украину дизельное топливо
Соединенные Штаты Америки решили направить в Европу дизельное топливо для нужд Украины.
Об этом в эфире "Радио НВ" сообщила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль.
По ее словам, Украина смогла мобилизовать для поставок топлива многие страны.
"В Германии и Польше самые большие резервы дизеля, и именно они могут обеспечить необходимые объемы для нас сейчас. Кроме того, к нам едет американский дизель", – рассказала Зеркаль.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Замминистра также отметила, что к началу посевной в Украине несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Восточной Европе, были закрыты на ремонт.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины разрешил оборот горючего экологического стандарта Евро-3 и Евро-4.
В Минэнергетики подчеркнули, что эта мера также позволит привлечь дополнительный ресурс горючего для Вооруженных сил Украины и других военных формирований, сельхозтехники и автотранспортных средств.
Напомним, 16 марта Верховная Рада приняла законопроект №7137-д о дополнительных налоговых стимулах.
Документ предусматривает снижение НДС с 20% до 7%, а также нулевую ставку акциза на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ.
Перед этим правительство утвердило изменения в формулу расчета максимальной разрешенной цены топлива на заправках.
Кроме этого, украинцы также могут хранить топливо дома для личного пользования и передавать его Вооруженным силам по личной инициативе, не уплачивая при этом налоги.
Источник фото: ua.depositphotos.com