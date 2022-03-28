США отправят в Украину дизельное топливо

Соединенные Штаты Америки решили направить в Европу дизельное топливо для нужд Украины.

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Об этом в эфире "Радио НВ" сообщила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль.

По ее словам, Украина смогла мобилизовать для поставок топлива многие страны.

"В Германии и Польше самые большие резервы дизеля, и именно они могут обеспечить необходимые объемы для нас сейчас. Кроме того, к нам едет американский дизель", – рассказала Зеркаль.

Замминистра также отметила, что к началу посевной в Украине несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Восточной Европе, были закрыты на ремонт.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины разрешил оборот горючего экологического стандарта Евро-3 и Евро-4.

В Минэнергетики подчеркнули, что эта мера также позволит привлечь дополнительный ресурс горючего для Вооруженных сил Украины и других военных формирований, сельхозтехники и автотранспортных средств.

Напомним, 16 марта Верховная Рада приняла законопроект №7137-д о дополнительных налоговых стимулах.

Документ предусматривает снижение НДС с 20% до 7%, а также нулевую ставку акциза на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ.

Перед этим правительство утвердило изменения в формулу расчета максимальной разрешенной цены топлива на заправках.

Кроме этого, украинцы также могут хранить топливо дома для личного пользования и передавать его Вооруженным силам по личной инициативе, не уплачивая при этом налоги.

Источник фото: ua.depositphotos.com