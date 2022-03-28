США відправлять в Україну дизельне паливо

Сполучені Штати Америки вирішили направити до Європи дизельне паливо для потреб України.

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Про це в ефірі Радіо НВ повідомила радник міністра енергетики України Лана Зеркаль.

За її словами, Україна змогла мобілізувати для постачання палива багато країн.

"У Німеччині та Польщі найбільші резерви дизеля, і саме вони можуть забезпечити необхідні обсяги для нас зараз. Крім того, до нас їде американський дизель", – розповіла Зеркаль.

Заступник міністра також зазначила, що на початок посівної в Україні кілька великих нафтопереробних заводів, розташованих у Східній Європі, було закрито на ремонт.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України дозволив обіг пального екологічного стандарту Євро-3 та Євро-4.

У Міненергетики наголосили, що цей захід також дозволить залучити додатковий ресурс пального для Збройних сил України та інших військових формувань, сільгосптехніки та автотранспортних засобів.

Нагадаємо, 16 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7137-д про додаткові податкові стимули.

Документ передбачає зниження ПДВ з 20% до 7%, а також нульову ставку акцизу на бензин, дизельне паливо та скраплений газ.

Перед цим уряд затвердив зміни до формули розрахунку максимальної дозволеної ціни палива на заправках.

Крім цього, українці також можуть зберігати паливо будинку для особистого користування та передавати його Збройним силам з особистої ініціативи, не сплачуючи при цьому податки.

Джерело фото: ua.depositphotos.com