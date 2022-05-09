"Ви не самотні": голова Євроради прибув до Одеси, щоб відсвяткувати День Європи

Голова Європейської ради Шарль Мішель у понеділок, 9 травня, прибув до Одеси, щоб відсвяткувати День Європи.

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Про це він повідомив у Twitter.

"Я приїхав відзначати День Європи (9 травня, щорічне свято миру та єдності в країнах ЄС, - ред.) в Одесу, місто, де Пушкін сказав, що "можна відчути Європу", - написав Шарль Мішель.

Також він зазначив, що в Одесі український народ "захищає свої пам'ятники від куль та ракет, та свою свободу від російської агресії".

"Ви не самотні. ЄС підтримує вас", - наголосив Мішель.

Нагадаємо, в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що корабельне угруповання флоту Російської Федерації перебуває в готовності до завдання ракетних ударів. Щонайменше армія РФ має 6 кораблів і 2 підводні човни, що знаходяться в готовності до завдання ракетних ударів, оскільки споряджені понад півсотні крилатих ракет.