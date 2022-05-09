Корабельне угруповання Росії готове нанести ракетні удари, – ОК "Південь"

Корабельне угруповання флоту Російської Федерації перебуває в готовності до нанесення ракетних ударів.

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Про це повідомили у пресслужбі оперативного командування "Південь".

"Корабельне угруповання флоту противника налічує (біля українських берегів – Delo.ua) щонайменше 6 кораблів та 2 підводних човни, що перебувають в готовності до нанесення ракетних ударів, бо споряджені понад пів сотнею крилатих ракет", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що 8 травня на Херсонському та Миколаївському напрямках суттєвих змін в позиціях на лінії зіткнення не відбулось. Українські підрозділи зірвали спробу РФ вивести групу розвідки. В результаті бою, з російського боку є вбитий, поранений і полонений.

Водночас, як зазначили в ОК "Південь", над Херсонщиною та Одещиною українською стороною було збито безпілотні розвідники “Орлан-10” та ударний носій ракет “Форпост”.

Зокрема, Одещину за добу російське військо атакувало ракетами 9️ разів, переважно із застосуванням авіації. 6️ ракет були знищені силами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, на узбережжі Одеси в неділю, 8 травня, прогриміло кілька сильних вибухів. Одну ракету вдалося збити, проте декілька з них потрапили в об'єкти на березі Чорного моря. Внаслідок цього постраждала громадянська інфраструктура.