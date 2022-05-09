Корабельная группировка России готова нанести ракетные удары, – ОК "Юг"

Корабельная группировка флота Российской Федерации находится в готовности к нанесению ракетных ударов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования "Юг".

"Корабельная группировка флота противника насчитывает (возле украинских берегов – ред.) по меньшей мере 6 кораблей и 2 подлодки, находящиеся в готовности к нанесению ракетных ударов, поскольку снаряжены более полусотни крылатых ракет", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 8 мая в Херсонском и Николаевском направлениях существенных изменений в позициях на линии столкновения не произошло. Украинские подразделения сорвали попытку РФ вывести группу разведки. В результате боя, с русской стороны есть убитый, раненый и плененный.

В то же время, как отметили в ОК "Юг", над Херсонской и Одесской областями украинской стороной были сбиты беспилотные разведчики Орлан-10 и ударный носитель ракет Форпост.

В частности, Одесскую область за сутки российская армия атаковала ракетами 9 раз, преимущественно с применением авиации, 6️ ракет были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Напомним, на побережье Одессы в воскресенье, 8 мая, прогремело несколько мощных взрывов. Одну ракету удалось сбить, но несколько из них попали в объекты на берегу Черного моря. В результате пострадала гражданская инфраструктура.