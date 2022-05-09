"Вы не одиноки": глава Евросовета прибыл в Одессу, чтобы отпраздновать День Европы

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в понедельник, 9 мая, прибыл Одессу, чтобы отпраздновать День Европы.

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Об этом он сообщил в Twitter.

"Я приехал отмечать День Европы (9 мая, ежегодный праздник мира и единства в странах ЕС, — ред.) в Одессу, город, где Пушкин сказал, что "можно почувствовать Европу", - написал Шарль Мишель.

Также он отметил, что в Одессе украинский народ "защищает свои памятники от пуль и ракет, и свою свободу от российской агрессии".

"Вы не одиноки. ЕС поддерживает вас", подчеркнул Мишель.

Напомним, в оперативном командовании "Юг" сообщили, что корабельная группировка флота Российской Федерации находится в готовности к нанесению ракетных ударов. По меньшей мере, армия РФ имеет 6 кораблей и 2 подлодки, находящиеся в готовности к нанесению ракетных ударов, поскольку снаряжены более полусотни крылатых ракет.