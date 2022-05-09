Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Политика
Дата публикации

"Вы не одиноки": глава Евросовета прибыл в Одессу, чтобы отпраздновать День Европы

Шарль Мишель, Денис Шмыгаль, Одесса, визит в Одессу
Фото: Twitter-аккаунт председателя Европейского совета Шарля Мишеля

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в понедельник, 9 мая, прибыл Одессу, чтобы отпраздновать День Европы. 

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом он сообщил в Twitter. 

"Я приехал отмечать День Европы (9 мая, ежегодный праздник мира и единства в странах ЕС, — ред.) в Одессу, город, где Пушкин сказал, что "можно почувствовать Европу", - написал Шарль Мишель.  

Также он отметил, что в Одессе украинский народ "защищает свои памятники от пуль и ракет, и свою свободу от российской агрессии".

"Вы не одиноки. ЕС поддерживает вас",  подчеркнул Мишель. 

Фото 2 — "Вы не одиноки": глава Евросовета прибыл в Одессу, чтобы отпраздновать День Европы
Фото 3 — "Вы не одиноки": глава Евросовета прибыл в Одессу, чтобы отпраздновать День Европы

Напомним, в оперативном командовании "Юг" сообщили, что корабельная группировка флота Российской Федерации находится в готовности к нанесению ракетных ударов. По меньшей мере, армия РФ имеет 6 кораблей и 2 подлодки, находящиеся в готовности к нанесению ракетных ударов, поскольку снаряжены более полусотни крылатых ракет. 

Автор:
Анастасия Дедковская