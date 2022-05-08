"Укрзализныця" отменила на 9 мая поезда в Одессу и Запорожье

На время действия продленного комендантского часа 9 мая отменены пригородные поезда и поезда дальнего сообщения, курсирующие в Запорожье и Одессу, а также обратно. Об этом сообщает "Укразализныця".

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Будет также закрыт железнодорожный вокзал станции Одесса-Главная.

В Одессе комендантский час введут с 22:00 8 мая до 05:00 10 мая. В это время запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений.

В Запорожье продленный комендантский час будет действовать с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая. В это время вход и выход из железнодорожного вокзала из соображений безопасности может быть ограничен правоохранительными органами.

Посадка в поезда дальнего сообщения возможна только для транзитных пассажиров, а также для тех, кто прибыл на вокзал до начала действия комендантского часа.

Напомним, на территории Тернопольской области с 7 мая запрещено проведение массовых мероприятий, митингов, собраний и демонстраций.

Украинцев также призвали не игнорировать сигналы тревоги из-за высокой вероятности массового обстрела на День Победы.