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В Одесской области на 9 мая вводится длительный комендантский час, - председатель ОВА
В Одесской области с 22:00 8 мая до 05:00 10 мая вводится комендантский час.
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Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
"Насчет комендантского часа 9 мая. Он будет действовать по всей территории Одесской области и будет длиться с 22:00 8 мая до 05:00 10 мая. Прошу жителей Одесской области с пониманием отнестись к данному требованию", - проинформировал Марченко.
Напомним, в Полтавской и Запорожской областях на 9 мая вводится длительный комендантский час. В частности, столичные власти пока не планируют вводить в Киеве комендантский час 9 мая.Подписывайтесь на наш YouTube канал