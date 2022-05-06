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В Одеській області на 9 травня вводиться тривала комендантська година, - голова ОВА
В Одеській області з с 22:00 8 травня до 05:00 10 травня запроваджується комендантська година.
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Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
"Щодо комендантської години 9 травня. Вона діятиме по всій території Одеської області і триватиме с 22:00 8 травня до 05:00 10 травня. Прошу мешканців Одеської області з розумінням поставитись до даної вимоги", - поінформував Марченко.
Нагадаємо, у Полтавській та Запорізькій областях на 9 травня вводиться тривала комендантська година. Зокрема, столична влада поки не планує вводити у Києві комендантську годину на 9 травня.Підписуйтесь на наш Telegram канал