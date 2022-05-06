На Полтавщині з 7 по 9 травня змінили час комендантської години

У Полтавській області 7, 8 та 9 травня комендантська година триватиме з 21:00 до 07:00. У ці дні не буде офіційних заходів, але доступ до пам’ятників та меморіалів Другій світовій війні буде вільний.

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Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"7, 8 та 9 травня комендантська година триватиме з 21:00 до 07:00. У ці дні не плануємо офіційних заходів, але доступ до пам’ятників та меморіалів Другій світовій війні не закриваємо. Вшанувати пам'ять полеглих у Другій світовій війні може кожен, але поза комендантською годиною та за відсутності повітряних тривог", - наголосив Лунін.

Також голова ОВА нагадав, що ворог дуже підступний і може спеціально використати День пам’яті та примирення для обстрілів і провокацій.

Нагадаємо, у Запоріжжі з 8 по 10 травня запроваджують тривалу комендантську годину. Водночас столична влада наразі не планує вводити у Києві комендантську годину на День Перемоги.