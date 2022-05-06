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В Полтавской области с 7 по 9 мая изменили время комендантского часа
В Полтавской области 7, 8 и 9 мая комендантский час продлится с 21:00 до 07:00. В эти дни не будет официальных мероприятий, но доступ к памятникам и мемориалам Второй мировой войны будет свободен.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
"В эти дни не планируем официальных мероприятий, но доступ к памятникам и мемориалам Второй мировой войны не закрываем. Почтить память погибших во Второй мировой войне может каждый, но вне комендантского часа и при отсутствии воздушных тревог", - отметил Лунин.
Также глава ОВА напомнил, что враг очень коварен и может специально использовать День памяти и примирение для обстрелов и провокаций.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в Запорожье с 8 по 10 мая вводят длительный комендантский час. В то же время столичные власти пока не планируют вводить в Киеве комендантский час на День победы.