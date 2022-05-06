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В Тернопольской области с 7 мая запрещено проведение массовых мероприятий, - председатель ОВА
На территории Тернопольской области с 7 мая запрещено проведение массовых мероприятий, митингов, собраний и демонстраций.
Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.
Он напомнил, что впереди выходные, когда украинцы будут чествовать память жертв Второй мировой войны и отмечать День матери. Поэтому призвал всех отказаться от массовых мероприятий, чтобы не рисковать безопасностью людей из-за угрозы со стороны российской армии.
"Мы ввели в действие решение Совета обороны о запрете проведения массовых мероприятий, митингов, собраний и демонстраций без согласования с военной администрацией и исключительно с соблюдением мер правового режима военного положения с 7 мая включительно", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в Одесской, Полтавской и Запорожской областях на 9 мая вводится длительный комендантский час. В частности, украинцев призвали не игнорировать сигналы тревоги из-за высокой вероятности массового обстрела на День Победы.