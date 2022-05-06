На Тернопільщині з 7 травня заборонено проведення масових заходів, - голова ОВА

На території Тернопільської області з 7 травня заборонено проведення масових заходів, мітингів, зборів та демонстрацій.

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Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Він нагадав, що попереду вихідні, коли українці вшановуватимуть пам'ять жертв Другої світової війни та відзначатимуть День матері. Тому закликав усіх відмовитися від масових заходів, щоб не ризикувати безпекою людей через загрозу з боку російської армії.

"Ми ввели в дію рішення Ради оборони щодо заборони проведення масових заходів, мітингів, зборів та демонстрацій без погодження з військовою адміністрацією та виключно з дотриманням заходів правового режиму воєнного стану з 7 травня включно", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одеській, Полтавській та Запорізькій областях на 9 травня вводиться тривала комендантська година. Зокрема, українців закликали не ігнорувати сигнали тривоги через високу ймовірність масового обстрілу на День Перемоги.