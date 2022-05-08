"Укрзалізниця" скасувала на 9 травня поїзди до Одеси та Запоріжжя

На час дії продовженої комендантської години 9 травня скасовано приміські поїзди та потяги далекого сполучення, що курсують до Запоріжжя та Одеси, а також назад. Про це повідомляє "Укразалізниця".

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Буде також закрито залізничний вокзал станції Одеса-Головна.

В Одесі комендантську годину запровадять з 22:00 8 травня до 05:00 10 травня. У цей час заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток та посвідчень.

У Запоріжжі продовжена комендантська година діятиме з 19:00 8 травня до 5:00 10 травня. У цей час вхід та вихід із залізничного вокзалу з міркувань безпеки може бути обмежений правоохоронними органами.

Посадка в потяги далекого сполучення можлива лише для транзитних пасажирів, а також для тих, хто прибув на вокзал до початку комендантської години.

Нагадаємо, на території Тернопільської області з 7 травня заборонено проведення масових заходів, мітингів, зборів та демонстрацій.

Українців також закликали не ігнорувати сигнали тривоги через високу ймовірність масового обстрілу на День Перемоги.