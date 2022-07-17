РФ продолжает незаконный вывоз агропродукции, захваченной в Донецкой и Запорожской областях

Противником передислоцировано значительное количество кораблей из Севастополя в Новороссийск и продолжается контроль морских коммуникаций в Азовском море.

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Об этом сообщили в ВМС ВСУ.

"Противником передислоцировано значительное количество кораблей из Севастополя в Новороссийск и продолжается контроль морских коммуникаций в Азовском море с целью незаконного вывоза продукции, захваченной в Донецкой, Запорожской областях. Несение боевой службы кораблями РФ осуществлялось в ракетно безопасных районах в зоне прикрытия береговых систем ПВО к побережью", - говорится в сообщении.

За сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

До Азовского моря – 24 судна, из них 7 судов двигались из пролива Босфор. До Черного моря – 33 судна, из них 6 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.



Напомним, что Россия похитила из Украины зерна и масличных культур уже на $613 млн.