РФ продовжує незаконне вивезення агропродукції, захопленої в Донецькій та Запорізькій областях

Противником передислоковано значну кількість кораблів із Севастополя до Новоросійська і триває контроль морських комунікацій у Азовському морі.

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Про це повідомили у ВМС ЗСУ.

"Противником передислоковано значну кількість кораблів з Севастополя в Новоросійськ і триває контроль морських комунікацій в Азовському морі з метою незаконного вивезення продукції, захопленої в Донецькій, Запорізькій областях. Несення бойової служби кораблями РФ здійснювалося в ракетно безпечних районах в зоні прикриття берегових систем ППО, максимально наближених до узбережжя", - йдеться в повідомленні.

За добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

До Азовського моря – 24 судна, з них 7 суден рухались з протоки Босфор. До Чорного моря – 33 судно, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.



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