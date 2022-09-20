Для відновлення збитків в АПК знадобиться понад $30 млрд, - Мінагрополітики

Український агропромисловий комплекс зазнав прямих збитків на 4 млрд дол. США внаслідок російського вторгнення. Для відновлення втрачених активів знадобиться понад $30 млрд.

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Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає пресслужба міністерства.

"Наразі ми маємо понад $4 млрд прямих збитків, таких як знищені, спалені та вкрадені товари; і понад $22 млрд втраченого потенційного доходу від нерозподілених запасів продовольства", – сказав Висоцький в інтерв’ю виданню UkraineWorld.

Він наголосив, що Україна за дорученням правоохоронних органів документує крадіжки продуктів і товарів, які подають люди, і буде подавати позови проти Росії в міжнародному суді.

За словами заступника міністра, відновлення після війни займе тривалий час. На початковому етапі буде потрібно близько $500 млн. Загалом для відновлення збитків в АПК знадобиться понад $30 млрд.

Наразі для України є критичним відновлення експорту задля забезпечення продовольчої безпеки у світі та підтримки внутрішніх валютних резервів, стабільного курсу гривні.

"З макрофінансової точки зору експорт підтримує валютні резерви та обмінний курс гривні. З макроекономічної точки зору неспроможність України продавати товари означає падіння ВВП, зарплат і попиту серед постачальників на добрива, насіння та іншу продукцію, пов’язану з сільським господарством", – сказав заступник міністра.

Він додав, що до війни сільське господарство становило 40% усього експорту. Тому стабільність експортних процесів сільськогосподарської продукції є критичною для нашої економіки, а підтримка сільського господарства та виробництва є пріоритетною.

Нагадаємо, через знищення армією країни-агресора РФ зерносховищ та тимчасову окупацію населених пунктів до кінця жовтня дефіцит потужностей для зберігання зерна в Україні становитиме близько 10-15 млн тонн.

Тому Україна скупила на світовому ринку майже всі одноразові зерносховища.