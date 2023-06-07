Наслідки підриву ГЕС. У МОЗ припустили ймовірність спалаху холери

Унаслідок підриву Каховської гідроелеектростанції можуть спалахнути інфекційні захворювання, серед яких – холера. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає "Укрінформ".

"Ми не виключаємо, що серед інфекційних захворювань, які можуть бути після спаду води, можуть виникати точково випадки холери", – сказав він.

Чиновник запевнив, що після спаду води буде застосуватися максимальна кількість профілактичних заходів, щоб не допустити розвитку гострих кишкових інфекцій.

"Ці заходи полягають у тому, що відповідні території руйнування мають бути дезінфіковані, вода має пройти лабораторні дослідження, у випадку використання криниць, джерел застосовуються локальні водоочисні технології і засоби. Тому в області після того, як спаде активна фаза цієї надзвичайної ситуації, активно буде працювати протиепідемічна служба, щоб не допустити як появи, так і поширення випадків холери", – висловився Кузін.

За його словами, карантинні обмеження будуть застосовуватися лише у випадку, якщо ситуація стане некерованою.

"Наразі ми маємо таку ситуацію: лабораторна служба готова до діагностики холери і, відповідно, рутинний моніторинг відбувається по усіх областях України для того, щоб своєчасно контролювати ситуацію, щоб в кожному випадку гострої кишкової інфекції ми виключали холеру", – додав головний санлікар.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Станом на 7 червня, через підвищення рівня води ІІІ рівень небезпеки (червоний) оголошено в Херсоні, а також у Каховському, Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області.

У звʼязку з підривом ГЕС на Дніпропетровщині почався масовий мор риби. Міністерство охорони здоровʼя попередило, що найближчими днями така ситуація може розвинутися й в інших регіонах. Одну з найбільших загроз через вживання мертвої риби може становити ботулізм.

Джерело фото: ua.depositphotos.com