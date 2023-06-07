Последствия подрыва ГЭС. В Минздраве допустили вероятность вспышки холеры

В результате подрыва Каховской гидроэлектростанции могут вспыхнуть инфекционные заболевания, среди которых – холера. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает "Укринформ".

"Мы не исключаем, что среди инфекционных заболеваний, которые могут быть после спада воды, могут возникать точечные случаи холеры", – сказал он.

Чиновник заверил, что после спада воды будет применяться максимальное количество профилактических мер, чтобы не допустить развития острых кишечных инфекций.

"Эти меры заключаются в том, что соответствующие территории разрушения должны быть дезинфицированы, вода должна пройти лабораторные исследования, в случае использования колодцев, источников применяются локальные водоочистные технологии и средства. Поэтому в области после спада активной фазы этой чрезвычайной ситуации активно будет работать противоэпидемическая служба, чтобы не допустить как появления, так и распространения случаев холеры", – высказался Кузин.

По его словам, карантинные ограничения будут применяться только в том случае, если ситуация станет неуправляемой.

"Сейчас мы имеем такую ситуацию: лабораторная служба готова к диагностике холеры и, соответственно, рутинный мониторинг проходит по всем областям Украины для того, чтобы своевременно контролировать ситуацию, чтобы в каждом случае острой кишечной инфекции мы исключали холеру", – добавил главный санврач.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

По состоянию на 7 июня из-за повышения уровня воды III уровень опасности (красный) объявлен в Херсоне, а также в Каховском, Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области.

В связи с подрывом ГЭС в Днепропетровcкой области начался массовый мор рыбы. Министерство здравоохранения предупредило, что в ближайшие дни такая ситуация может развиться и в других регионах. Одну из самых больших угроз из-за употребления мертвой рыбы может составлять ботулизм.

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