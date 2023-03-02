За год войны 800 компаний переместились в более безопасные регионы: какие области пользовались популярностью

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в рамках правительственной программы релокации 800 компаний "переехали" в более безопасные регионы страны, 623 из которых возобновили работу.

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Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная в эфире телемарафона "Суспільне. Спротив".

Еще 239 компаний сейчас находятся на этапе поиска подходящей локации или способа транспортировки.

По статистическим данным программы, больше всего предприятий переместились во Львовскую (24%), Закарпатскую (14,5%), Черновицкую (9,8%), Ивано-Франковскую (8,3%), Хмельницкую (7,3%), Тернопольскую (6,3%) области.

"Более 650 предприятий, которые планировали релокировать свои производственные мощности, отказались от перемещения в связи с деоккупацией территорий, на которых они расположены. Кроме того, в настоящее время некоторые предприятия возвращаются на предыдущие места работы в связи с улучшением там ситуации с безопасностью, в частности, в Харьковскую, Черниговскую и Сумскую область 44 предприятия уже вернулись", - рассказала Бережная.

Сейчас количество запросов на релокацию уменьшилось по сравнению с мартом-апрелем 2022 года, когда количество заявок достигло тысячи, но программа продолжает действовать. Компания, принявшая решение переместиться из опасных регионов, может получить пакет государственной поддержки, включающий в себя следующие опции:

подбор местоположения для мощностей предприятия;

помощь с перевозкой на новую локацию;

содействие в расселении работников и поиске новых сотрудников;

поддержка в восстановлении логистики, закупке сырья и поиске рынков сбыта.

Напомним, в частности, ЕБРР компенсирует бизнесу до 30 тысяч евро за перемещение мощностей в безопасные регионы. Кроме того, центр поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес" и компания "Новая почта" запускают логистическую помощь по релокации бизнеса, зарегистрированному на территориях, где продолжаются или продолжались активные боевые действия.

Источник фото: ua.depositphotos.com