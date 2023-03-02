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За рік війни 800 компаній перемістилися до більш безпечних регіонів: які області користувалися популярністю
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в рамках урядово програми релокації 800 компаній "переїхали" до більш безпечних регіонів країни, 623 з яких відновили роботу.
Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна в ефірі телемарафону “Суспільне. Спротив”.
Ще 239 компаній зараз знаходяться на етапі пошук підходящої локації або способу транспортування.
За статистичними даними програми, найбільше підприємств перемістилися до Львівської (24%), Закарпатської (14,5%), Чернівецької (9,8%), Івано-Франківської (8,3%), Хмельницької (7,3%), Тернопільської (6,3%) областей.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Понад 650 підприємств, які планували релокувати свої виробничі потужності, відмовились від переміщення у зв’язку з деокупацією територій, на яких вони розташовані. Окрім того, нині деякі підприємства повертаються на попередні місця роботи у зв'язку з покращенням там безпекової ситуації, зокрема, в Харківську, Чернігівську та Сумську область. 44 підприємства вже повернулись”, — розповіла Бережна.
Зараз кількість запитів на релокацію зменшилась, порівняно з березнем-квітнем 2022 року, коли кількість заявок сягнула тисячі, але програма продовжує діяти. Компанія, яка прийняла рішення переміститися з небезпечних регіонів, може отримати пакет державної підтримки, що включає в себе наступні опції:
- підбір місця розташування для потужностей підприємства;
- допомога з перевезенням на нову локацію;
- сприяння в розселенні працівників та пошуку нових співробітників;
- підтримка у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту.
Нагадаємо, зокрема, ЄБРР компенсує бізнесу до 30 тисяч євро за переміщення потужностей у безпечні регіони. Крім того, центр підтримки підприємців "Дія.Бізнес" і компанія "Нова пошта" запускають логістичну допомогу з релокації бізнесу, який зареєстрований на територіях, де тривають або тривали активні бойові дії
Джерело фото: ua.depositphotos.com