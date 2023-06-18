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В Одессе все пляжи признали непригодными для купания (ВИДЕО)
В акватории Черного моря из-за теракта врага на Каховской ГЭС остается угроза взрывоопасных предметов и инфекций. Все пляжи Одессы признаны непригодными для купания из-за существенного ухудшения состояния воды.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Отмечается, что пляжи Одессы признаны непригодными для купания в связи с существенным ухудшением состояния воды в открытых водоемах (море, лиман) и реальной опасности для здоровья населения города Одессы.
Поэтому купание людей на пляжах города Одессы категорически запрещено.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Соответствующее решение принято на внеочередном заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Исполнительного комитета Одесского городского совета 17 июня 2023 года.
Отметим, власти Одесской области запретили жителям купаться в море, лимане и реках, а также ловить рыбу. В воде обнаружили опасные вещества и возбудителей инфекционных болезней.
Также украинцев призывают воздержаться от употребления рыбы и морепродуктов неизвестного происхождения
Напомним, как сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, после подрыва российскими войсками Каховской гидроэлектростанции вода в Днепре загрязнена в 28 тысяч раз больше нормы. Вся акватория ниже Каховской дамбы, а также украинское побережье Черного моря непригодны для использования и купания.