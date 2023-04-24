Французька LVMH стала першою європейською компанією, яка дорожча за 500 млрд дол

Ринкова вартість Louis Vuitton Moët Hennessy перевищила $500 млрд, таким чином LVMH стала першою компанією в Європі, яка досягла такої високої позначки. Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Як зазначають журналісти, таких високих фінансових результатів LVMH вдалося досягнути завдяки стрімкому зростанню продажів предметів розкоші в Китаї та зміцненню євро.

Це досягнення сталося менш ніж через два тижні після того, як LVMH приєдналася до 10 найбільших компаній світу завдяки різкому зростанню продажів у першому кварталі.

Згідно даних за 24 квітня, акції паризької LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton зросли на 0,3% до 903,70 євро, оцінивши компанію в 454 мільярди євро (500 мільярдів доларів).

Попит на продукцію LVMH - серед якого сумки Louis Vuitton, Moet & Chandon Champagne і сукні Christian Dior - зберігся, попри стрімке зростання інфляції і ризики рецесії у світі.

Цього місяця LVMH попередив, що спостерігає уповільнення темпів зростання в США, особливо це стосується попиту на коньяк і шкіряні вироби, і деякі інвестори стурбовані тим, що акції неминуче постраждають, якщо економічний спад посилиться.

Зараз, як це не парадоксально, занепокоєння щодо рецесії підвищує вартість LVMH у доларовому еквіваленті. Євро цього місяця підскочив до найвищого рівня за більш ніж рік на тлі падіння долара, спричиненого побоюванням погіршення економіки США.

Зростаюча вартість компанії збільшила статки найбагатшої людини у світі Бернара Арно, який зробив LVMH глобальною компанією завдяки серії придбань. За даними Bloomberg Billionaires Index, його статки становлять майже 212 мільярдів доларів.

Зазначимо, власник Louis Vuitton Бернар Арно став найбагатшою людиною світу за версією Forbes.

Статки Бернара Арно оцінили у $211 млрд. До слова, він єдиний бізнесмен в списку, чий капітал перевищує 200 млрд доларів. Зазначимо, що за рік главі LVMH вдалося з третьої сходинки піднятися на першу.

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