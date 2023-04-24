Французская LVMH стала первой европейской компанией, которая дороже 500 млрд долл.

Рыночная стоимость Louis Vuitton Moët Hennessy превысила $500 млрд, таким образом LVMH стала первой компанией в Европе, достигшей столь высокой отметки. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Как отмечают журналисты, столь высоких финансовых результатов LVMH удалось достичь благодаря стремительному росту продаж предметов роскоши в Китае и укреплению евро.

Это достижение произошло менее чем через две недели после того, как LVMH присоединилась к 10 крупнейшим компаниям мира благодаря резкому росту продаж в первом квартале.

Согласно данным за 24 апреля, акции парижской LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton выросли на 0,3% до 903,70 евро, оценив компанию в 454 миллиарда евро (500 миллиардов долларов).

Спрос на продукцию LVMH – среди которого сумки Louis Vuitton, Moet & Chandon Champagne и платья Christian Dior – сохранился, несмотря на стремительный рост инфляции и риски рецессии в мире.

В текущем месяце LVMH предупредил, что наблюдает замедление темпов роста в США, особенно это касается спроса на коньяк и кожаные изделия, и некоторые инвесторы озабочены тем, что акции неизбежно пострадают, если экономический спад усилится.

Сейчас, как это ни парадоксально, беспокойство по поводу рецессии повышает стоимость LVMH в долларовом эквиваленте. Евро в этом месяце подскочил до самого высокого уровня более чем за год на фоне падения доллара, вызванного опасением ухудшения экономики США.

Растущая стоимость компании увеличила состояние богатейшего человека в мире Бернара Арно, который сделал LVMH глобальной компанией благодаря серии приобретений. По данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние составляет почти 212 миллиардов долларов.

Отметим, что владелец Louis Vuitton Бернар Арно стал самым богатым человеком мира по версии Forbes.

Состояние Бернара Арно оценили в $211 млрд. К слову, он единственный бизнесмен в списке, чей капитал превышает 200 млрд долларов. Отметим, что через год главе LVMH удалось с третьей строчки подняться на первую.

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